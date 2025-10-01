;

¿Qué es? Misterioso hallazgo de extraño cadáver en Paillaco genera alarma vecinal

Una familia encontró en su patio trasero lo que, a primera vista, parecía ser una extraña criatura, generando incluso especulaciones sobre su posible peligrosidad.

Un inusual descubrimiento en el sector de Reumén, comuna de Paillaco, región de Los Ríos, causó sorpresa y preocupación entre los vecinos durante los últimos días.

La denuncia motivó la presencia del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), cuyos funcionarios recogieron el ejemplar para ser analizado en Valdivia y determinar su origen con mayor precisión. La incertidumbre se intensificó cuando en redes sociales comenzaron a circular fotografías del hallazgo, donde algunos usuarios no dudaron en relacionarlo con mitos populares como el “Chupacabras”.

¿Qué es?

Sin embargo, la tensión comenzó a disiparse gracias al análisis del zoólogo valdiviano Felipe Rabanal, quien revisó las imágenes y descartó cualquier hipótesis fantástica. “Es un ave 100%, probablemente electrocutada y en descomposición, que simplemente se observa en una posición anatómica incorrecta, lo que genera la ilusión de que se trata de un ser extraño”, explicó a Grupo DiarioSur.

El especialista detalló que la confusión se debió principalmente al ángulo de las fotografías. Lo que parece una cola es en realidad el cuello; lo que parecen manos son patas, y lo que parecen pies son alas, precisó, añadiendo que, aunque es difícil identificar con certeza la especie, podría tratarse de una bandurria u otra ave zancuda.

Rabanal enfatizó que en ningún caso se trata de un animal peligroso ni de una especie desconocida, sino de un ave que perdió características visibles como plumas y cabeza, lo que contribuyó al error de percepción.

Mientras el SAG realiza los análisis correspondientes, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a no manipular animales silvestres y a dar aviso inmediato en casos similares, para evitar riesgos sanitarios y falsas alarmas.

