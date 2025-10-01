¿Qué es? Misterioso hallazgo de extraño cadáver en Paillaco genera alarma vecinal

Un inusual descubrimiento en el sector de Reumén, comuna de Paillaco, región de Los Ríos, causó sorpresa y preocupación entre los vecinos durante los últimos días.

Una familia encontró en su patio trasero lo que, a primera vista, parecía ser una extraña criatura, generando incluso especulaciones sobre su posible peligrosidad.

La denuncia motivó la presencia del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), cuyos funcionarios recogieron el ejemplar para ser analizado en Valdivia y determinar su origen con mayor precisión. La incertidumbre se intensificó cuando en redes sociales comenzaron a circular fotografías del hallazgo, donde algunos usuarios no dudaron en relacionarlo con mitos populares como el “Chupacabras”.

¿Qué es?

Sin embargo, la tensión comenzó a disiparse gracias al análisis del zoólogo valdiviano Felipe Rabanal, quien revisó las imágenes y descartó cualquier hipótesis fantástica. “Es un ave 100%, probablemente electrocutada y en descomposición, que simplemente se observa en una posición anatómica incorrecta, lo que genera la ilusión de que se trata de un ser extraño”, explicó a Grupo DiarioSur.

El especialista detalló que la confusión se debió principalmente al ángulo de las fotografías. Lo que parece una cola es en realidad el cuello; lo que parecen manos son patas, y lo que parecen pies son alas, precisó, añadiendo que, aunque es difícil identificar con certeza la especie, podría tratarse de una bandurria u otra ave zancuda.

Rabanal enfatizó que en ningún caso se trata de un animal peligroso ni de una especie desconocida, sino de un ave que perdió características visibles como plumas y cabeza, lo que contribuyó al error de percepción.

Mientras el SAG realiza los análisis correspondientes, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a no manipular animales silvestres y a dar aviso inmediato en casos similares, para evitar riesgos sanitarios y falsas alarmas.