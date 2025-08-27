;

Segundo homicidio en La Pintana en menos de 12 horas: conductor fallece baleado dentro de su vehículo

El conductor de un auto murió en el lugar y dos lesionados fueron llevados al SAR El Roble.

Mario Vergara

Matías Castillo

00:56

Un hombre murió y otros dos resultaron heridos por impactos balísticos la tarde de este miércoles en avenida Observatorio, encomuna de La Pintana. Al llegar al lugar, el Comisario de Servicio de la 41ª Comisaría encontró un vehículo con su conductor fallecido en el asiento del piloto.

Según el reporte preliminar, a las 16:36 horas personal del SAMU constató el deceso del conductor. En paralelo, dos hombres lesionados por bala fueron trasladados al SAR El Roble, donde permanecieron en reanimación a la espera de ser derivados al Hospital Padre Hurtado.

Por ahora no hay testigos ni se conoce la dinámica del ataque. Personal SIP de la 41ª Comisaría realiza diligencias preliminares, incluido levantamiento de cámaras y otras pericias. El procedimiento es administrado por SUR 2 y el sitio del suceso se encuentra aislado.

Noticias en desarrollo...

