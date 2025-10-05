“El fútbol es mucho más simple que como lo quieres presentar”: la crítica abierta a Nicolás Córdova de un ex DT de La Roja / RODRIGO ARANGUA

Si hay una persona que ha sido apuntada desde diversos ámbitos en torno al irregular desempeño de la selección chilena sub 20 en el Mundial es Nicolás Córdova.

El entrenador ha apelado a las métricas para defender el rendimiento de sus jugadores, cuestión que enciende el debate en redes sociales y en diversos paneles de análisis.

Ante esta situación, uno que conoce su rol en selecciones juveniles, Leonardo Véliz, hizo un particular análisis del tema en una carta abierta a Nicolás Córdova, a quien dirigió cuando el exvolante estaba en Unión Española.

“Te he defendido ante los escupitajos hacia tu persona, en esta selva las cerbatanas venenosas no cesan (...) Tu narrativa es muy elevada para ser comprendida con métricas, porcentajes y otros numerales. Y aquí viene mi reproche: te defiendes de los males de nuestro fútbol acusando que; en los clubes faltan proyectos de desarrollo de jugadores para el Alto Rendimiento, lo que es verdad. Luego, vanaglorias procesos foráneos a imitar como el de Japón con gran visión de futuro y te olvidas que en el año 1990, un presidente de la ANFP, don Abel Alonso Sopelana y el Colegio de Entrenadores, comenzamos un proceso bajo una doctrina común junto a Arturo Salah, Manuel Pellegrini y el suscrito, Leonardo Véliz”, recordó en el texto.

Además, apuntó a la técnica, inteligencia, velocidad y polivalencia como claves para la elección de jugadores en torno a los planteles juveniles, criticando la falta de juego del actual elenco nacional.

“Con esta sub-20, no veo un producto moldeado tras un trabajo de dos años, como lo defiendes. Es un equipo ordenado tácticamente, saben jugar con destellos de buen fútbol, pero, no hay consistencia ofensiva ni menos improvisación de algún talento que desordene las defensas adversarias. ¿Has visto a Argentina sub-20? Jugadores de estatura normal, menos los centrales y el arquero, el resto, su gran cualidad es la técnica, velocidad y concentración defensiva. La mayoría encara a los rivales, desde los laterales Soler y Gorosito pasando por Delgado, Montoro, Subiabre y Prestianni", dijo Leonardo Véliz, que también lamentó el manejo de Nicolás Córdova ante la prensa.

“Te sugiero que cambies tu narrativa con el periodismo, ya te motejan de soberbio. Sobre todo, ignora a las redes sociales. El fútbol es mucho más simple de como lo quieres presentar”, reflexionó, apuntando a problemas más profundos en el fútbol chileno.

“Tu diagnóstico es el mismo que descubrí hace 30 años, pero nadie se ha molestado en preguntarme el cómo, el cuándo y el dónde había que hincarle el diente a nuestra formación. No todo el conocimiento proviene de Europa, aprende lo que yo seguí al pie de la letra: el Benchmarking que significa “la táctica de aprender de los mejores”“, cerró quien fuera tercero con la sub 17 de Chile en el Mundial de 1993.