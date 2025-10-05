Pagó los platos rotos: despiden al DT de Brasil tras la eliminación en el Mundial Sub 20 / VICTOR HUENANTE

En Brasil no quedaron para nada contentos luego del desempeño de su selección en el Mundial Sub 20.

El Scratch llegó a Chile como campeón sudamericano de la categoría, pero se fue sin siquiera ganar un partido y finalizar último en su grupo, siendo esta la primera vez en su historia en quedar eliminados de una cita planetaria juvenil en la ronda inicial.

Así las cosas, no pasaron ni 24 horas para que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tomara decisiones y este domingo anunció el fin de ciclo para el entrenador encargado de la categoría, Ramón Menezes.

“La decisión se tomó tras evaluar el ciclo de trabajo desarrollado hasta la fecha”, expresaron a través de un comunicado.

“La CBF agradece la dedicación y profesionalismo demostrados por Ramón a lo largo de su carrera al frente de este y otros equipos que dirigió durante su etapa en la organización, incluyendo el equipo principal masculino“, concluyeron al oficializar el despido de Ramón Menezes.