“Antes de empezar el partido, nos entregaron una carta...”: la emoción del héroe de Huachipato en el paso a la final de la Copa Chile

El arquero Rodrigo Odriozola destacó el rendimiento del equipo y su labor en el equipo de Talcahuano, donde juega con su familia fuera de Chile.

Carlos Madariaga

En el emocionante partido de este domingo en que Huachipato se clasificó a la final de la Copa Chile tras superar al Audax Italiano, hubo una figura excluyente en el desenlace del juego.

Hablamos del portero acerero Rodrigo Odriozola, que contuvo el penal que dispuso Leonardo Valencia en los descuentos para llevar la serie al desempate desde los 12 pasos.

“Muy contento por todo el equipo. Hicimos el gasto para llevarnos el partido. Con esos dos penales casi se nos dificulta la llave, pero teníamos confianza de que podíamos lograrlo, a nuestra manera, creyendo en nuestra idea”, aseguró el charrúa en diálogo con TNT Sports, resaltando la trascendencia del campeonato para Huachipato.

El objetivo es clasificar a copas internacionales, pero se nos alejó en el torneo, se puso más difícil y entraron equipos importantes, por lo que nos propusimos ganar esta copa. Por suerte, dimos un pasito más”, remarcó Rodrigo Odriozola, que no pudo ocultar su emoción ante un particular gesto que vivió en la previa al duelo.

“Es el esfuerzo que se hace. No puedo olvidarme de mi familia, mi esposa y mis hijas, que siguen en Uruguay y no pueden estar acá por la rutina de la escuela. Antes de empezar el partido nos entregaron una carta a cada uno, con el mensaje de la familia. Me decían que el amor de familia todo lo puede y que el esfuerzo había que hacerlo valor. Por eso el orgullo de todos. Este triunfo tiene para mí un valor doble por todo el esfuerzo que se hace día a día, lejos de ellos”, cerró, al borde de las lágrimas, el portero acerero.

