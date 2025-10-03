Córdova y el análisis de la agónica clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20: “Se hicieron 75 minutos de muy buen fútbol y 15 de caos” / RODRIGO ARANGUA

Chile clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20 pese a perder con Egipto en el Nacional, resultado que fue explicado por DT nacional, Nicolás Córdova.

“Estamos hablando del mismo problema del otro día, tuvimos innumerables ocasiones. Nuestro 9 no está en gracia y si lo estuviese llevaría tres o cuatro goles. Hay que levantarlo, es un tremendo jugador. Hay que aprender a pasar los momentos”, dijo, apuntando a la falta de finiquito de Juan Francisco Rossel y el mal manejo del cierre del encuentro.

“Los últimos 15 minutos fueron demasiado caóticos. No se entendió mucho que con el empate clasificábamos y se iban al ataque los laterales, no tuvimos control emocional para cerrar el partido y la capacidad de cerrarlo con goles”, explicó, defendiendo el hecho de haber pasado a octavos de final, más allá de haber llegado al extremo de diferencias por fair play respecto de Egipto.

“No pasamos solo por tarjetas amarillas, sino porque nos hicieron menos goles. Al final es el último criterio el que se da. Ya estas alturas es indiferente. Para competir nuevamente, hay que armar a los muchachos desde la cabeza. Se hicieron 75 minutos de muy buen fútbol y 15 de caos que fueron innecesarios. Más que físicamente, fue un tema emocional”, recalcó Nicolás Córdova, descartando haber sido soberbio por haber apuntado a sus métricas como diferenciales para justificar el rendimiento de Chile.

“No quiero polemizar más. Se dicen tantas cosas y se ha escrito tanto que solamente doy mi opinión. Obviamente, tengo una visión distinta porque soy entrenador y ustedes periodistas. Si quieren hacer leña de eso, ¿qué más puedo hacer?“, cerró el DT de La Roja Sub 20.