;

VIDEO. Córdova y el análisis de la agónica clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20: “Se hicieron 75 minutos de muy buen fútbol y 15 de caos”

El entrenador de la selección chilena apuntó a un problema emocional en el juego para no haber abrochado la victoria sobre Egipto.

Carlos Madariaga

Bastián Lizama

Córdova y el análisis de la agónica clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20: “Se hicieron 75 minutos de muy buen fútbol y 15 de caos”

Córdova y el análisis de la agónica clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20: “Se hicieron 75 minutos de muy buen fútbol y 15 de caos” / RODRIGO ARANGUA

Chile clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20 pese a perder con Egipto en el Nacional, resultado que fue explicado por DT nacional, Nicolás Córdova.

“Estamos hablando del mismo problema del otro día, tuvimos innumerables ocasiones. Nuestro 9 no está en gracia y si lo estuviese llevaría tres o cuatro goles. Hay que levantarlo, es un tremendo jugador. Hay que aprender a pasar los momentos”, dijo, apuntando a la falta de finiquito de Juan Francisco Rossel y el mal manejo del cierre del encuentro.

Revisa también:

ADN

Los últimos 15 minutos fueron demasiado caóticos. No se entendió mucho que con el empate clasificábamos y se iban al ataque los laterales, no tuvimos control emocional para cerrar el partido y la capacidad de cerrarlo con goles”, explicó, defendiendo el hecho de haber pasado a octavos de final, más allá de haber llegado al extremo de diferencias por fair play respecto de Egipto.

No pasamos solo por tarjetas amarillas, sino porque nos hicieron menos goles. Al final es el último criterio el que se da. Ya estas alturas es indiferente. Para competir nuevamente, hay que armar a los muchachos desde la cabeza. Se hicieron 75 minutos de muy buen fútbol y 15 de caos que fueron innecesarios. Más que físicamente, fue un tema emocional”, recalcó Nicolás Córdova, descartando haber sido soberbio por haber apuntado a sus métricas como diferenciales para justificar el rendimiento de Chile.

“No quiero polemizar más. Se dicen tantas cosas y se ha escrito tanto que solamente doy mi opinión. Obviamente, tengo una visión distinta porque soy entrenador y ustedes periodistas. Si quieren hacer leña de eso, ¿qué más puedo hacer?“, cerró el DT de La Roja Sub 20.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad