En el plantel y cuerpo técnico azteca valoran el haber superado el “grupo de la muerte” de la cita planetaria.

Carlos Madariaga

Viviana Toro

México ya anticipa su cruce de octavos de final en el Mundial Sub 20 ante Chile

México ya anticipa su cruce de octavos de final en el Mundial Sub 20 ante Chile

México se convirtió este sábado en el rival de Chile en los octavos de final del Mundial Sub 20.

Pese a que Brasil y España asomaban como los favoritos del grupo C, el cuadro azteca, junto a Marruecos, se quedaron con los cupos directos en la siguiente ronda.

Sin embargo, en el plantel de México no se achican ante el hecho de enfrentar al local.

“Son rivales difíciles, estamos en un Mundial y lo vamos a enfrentar como lo que somos, un equipo fuerte”, comentó en zona mixta Yael Padilla.

Todo tras la victoria sobre Marruecos, que fue valorada por el DT de los norteamericanos, Eduardo Arce. “Sabíamos que sería un partido cerrado, manejan bien su bloque defensivo. Era un grupo complicado, sabíamos que tendríamos mucho trabajo para llegar donde estamos y lo logramos”, recalcó, destacando haber superado la fase zonal.

“Sabíamos que era un grupo difícil, pero le dije a mi familia y a los directivos que estaba seguro que pasaríamos de grupo”, dijo el entrenador, ya proyectando lo que viene contra Chile.

“He visto algunas cosas, conozco un poco el planteamiento, pero vamos a trabajar muy serios, enfrentando a un rival que está en casa y que va a luchar por lo suyo”, comentó Eduardo Arce, dándose tiempo también para bromear respecto del jugador al cual más teme de La Roja.

“Agustín Arce, por mi familia (risas). Conozco a varios”, cerró en Valparaíso el entrenador de México.

