;

Francisco Sierralta anota su primer gol en la Ligue 1 de Francia

El tanto del zaguero nacional no alcanzó para evitar la caída de su equipo ante Lens.

Carlos Madariaga

Francisco Sierralta anota su primer gol en la Ligue 1 de Francia

Francisco Sierralta anota su primer gol en la Ligue 1 de Francia / Ligue 1

Uno de los pocos jugadores chilenos que disputa una de las grandes cinco ligas de Europa es Francisco Sierralta.

Tras dejar Watford, el central firmó por el Auxerre de Francia, donde ya se ha ido consolidando como titular.

Revisa también:

ADN

De hecho, este sábado completó su tercera titularidad seguida en el cuadro galo por la séptima fecha de la Ligue 1, ante Lens.

Odsonne Edouard abrió la cuenta para Lens a los 14 minutos, pero Francisco Sierralta apareció a los 61 minutos para anotar el 1-1 parcial.

Tras celebrar su primer gol en el fútbol francés, salió reemplazado a los 84 minutos, con el Auxerre buscando aprovechar la ventaja numérica por expulsión de Ganiou 10 minutos antes.

Sin embargo, Abdallah Sima arremetió en el sexto minuto de descuento para el 2-1 del Lens, resultado que dejó al elenco del nacional con apenas 6 puntos en siete fechas, ubicándose en el puesto 15 de 18 equipos, apenas una unidad sobre la zona de descenso directo.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad