Francisco Sierralta anota su primer gol en la Ligue 1 de Francia / Ligue 1

Uno de los pocos jugadores chilenos que disputa una de las grandes cinco ligas de Europa es Francisco Sierralta.

Tras dejar Watford, el central firmó por el Auxerre de Francia, donde ya se ha ido consolidando como titular.

De hecho, este sábado completó su tercera titularidad seguida en el cuadro galo por la séptima fecha de la Ligue 1, ante Lens.

Odsonne Edouard abrió la cuenta para Lens a los 14 minutos, pero Francisco Sierralta apareció a los 61 minutos para anotar el 1-1 parcial.

Tras celebrar su primer gol en el fútbol francés, salió reemplazado a los 84 minutos, con el Auxerre buscando aprovechar la ventaja numérica por expulsión de Ganiou 10 minutos antes.

Sin embargo, Abdallah Sima arremetió en el sexto minuto de descuento para el 2-1 del Lens, resultado que dejó al elenco del nacional con apenas 6 puntos en siete fechas, ubicándose en el puesto 15 de 18 equipos, apenas una unidad sobre la zona de descenso directo.