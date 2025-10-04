Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 4 de octubre, y quién transmite? / Daniel Pino/UnoNoticias

Hoy, sábado 4 de octubre, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla un partido.

En medio del desarrollo del Mundial Sub 20, estos encuentros son parte de la fecha 26 de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 4 de octubre comenzará a las 12:00 horas, cuando Deportes Recoleta reciba a Deportes Copiapó en el Municipal de Recoleta, con arbitraje de Juan Lara y transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 15:00 horas, en el Joaquín Muñoz García, Deportes Santa Cruz enfrentará a Cobreloa. Claudio Díaz será el juez del encuentro, que tendrá transmisión de TNT Sports.

El cierre de actividad será a las 19:00 horas, con Universidad de Concepción enfrentando a Unión San Felipe, con arbitraje de Mathias Riquelme y transmisión de TNT Sports.