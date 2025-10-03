;

FOTO. Participante de “Mundos Opuestos 3″ es visto en evento capitalino: asistió junto a su pareja

A pesar de que según la emisión del reality siguen siendo parte del elenco, hay fotos suyas en Chile, lejos del encierro en Perú.

Alejandro Basulto

Canal 13

Canal 13

Joche Bibbó sorprendió en la noche del miércoles al asistir a un desfile en el que su pareja, Ignacia Dagá, brilló en la pasarela.

Aunque en la emisión de Mundos Opuestos 3 todavía figura como participante, el cordobés ya disfruta de su vida fuera de pantalla junto a la joven modelo y enfermera.

Ignacia Dagá, quien mantiene una relación de casi tres años con el argentino, aprovechó la ocasión para compartir su alegría por el reencuentro. “Finalmente con mi amor”, escribió en una fotografía que publicó en redes sociales junto al trasandino, quien recientemente regresó a Chile tras abandonar el reality de Canal 13 en un episodio que aún no ha sido emitido.

ADN

Durante el evento, Joche estuvo acompañado por un excompañero de encierro, José Pablo Saavedra (Jota), y no dudó en elogiar a su novia mientras desfilaba. “La más brígida”, escribió en un registro en el que la modelo lucía seria sobre la pasarela. En otro video, ella pasó frente a él y le envió un beso con la mano.

Cabe recordar que Mundos Opuestos 3 comenzó en junio en Canal 13. Aunque en pantalla todavía se muestran capítulos cargados de tensión, las grabaciones en Perú ya terminaron hace varias semanas. Esto permitió que se filtraran algunos resultados, incluyendo el desenlace de la competencia.

Según el portal Infama, los finalistas que se enfrentarán en el último duelo por el título son Juan Pedro Verdier y Daúd Gazale, quienes lograron llegar a la decisiva instancia del programa.

ADN

