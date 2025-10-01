Revelan quiénes son los finalistas de “Mundos Opuestos 3″: ganador se llevará $50 millones

Mundos Opuestos 3 comenzó en junio por Canal 13 y, aunque en pantalla aún se viven capítulos llenos de tensión, las grabaciones en Perú ya concluyeron hace varias semanas. Esto ha permitido que se filtren resultados clave, incluyendo la gran final.

De acuerdo con información revelada por el portal Infama, los dos competidores que lograron llegar a la instancia decisiva son Juan Pedro Verdier y Daúd Gazale, quienes se enfrentarán en el duelo final por el título del reality.

La elección de estos nombres se dio tras que, primero, cuando en el encierro quedaban 10 participantes, los equipos se disolvieron para dar paso a pruebas individuales. El ganador de ese proceso fue el esposo de Karen Paola, Juan Pedro Verdier, quien consiguió un premio de 25 millones de pesos y el primer cupo en la final.

Luego, en la segunda parte del formato, se reinició la competencia con nuevas alianzas y pruebas. En esa ronda, Daúd Gazale destacó y aseguró su lugar en la final, obteniendo también 25 millones de pesos.

La última instancia entre ambos entregará un premio mayor: el vencedor sumará 25 millones de pesos adicionales, acumulándo así la cifra récord de 75 millones de pesos repartidos durante las instancias decisivas del reality.

Este monto convierte a Mundos Opuestos 3 en el reality con la bolsa de premios más grande que Canal 13 ha entregado en 22 años de historia, desde Protagonistas de la fama en 2003 hasta la actualidad.