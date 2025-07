“Era una lacra”: ‘Joche’ Bibbó confesó emocionado su adicción a las drogas en la adolescencia

Durante una jornada especialmente emotiva en Mundos Opuestos 3, los participantes fueron invitados a plasmar en un dibujo algo significativo para sus vidas.

En ese contexto, Joche Bibbó sorprendió al mostrar un aro de básquetbol acompañado de un anillo dorado, imagen que le permitió relatar uno de los episodios más complejos de su historia personal.

“Yo vivo en Córdoba, al frente del Club Atenas, que es club que hasta el día de hoy es el equipo con más copas ganadas en Argentina”, comenzó explicando el influencer.

“Yo toda la vida estuve al frente del club, pasaba en el club, me encantaba la disciplina, amo este deporte, hasta en el día de hoy en el club están mis récords de salto de distancia. Dejé el colegio como tipo 15, 16 años para dedicarme”, añadió.

Fue entonces cuando reveló una dura verdad: “En todo ese trayecto tuve un problema, un romance con la droga muy fuerte desde muy chico. Me arruinó”.

Además, confesó: “Lo mantuve mucho en secreto, falta de comunicación, muy solo, porque siempre iba solo para todos lados, y cuando quise pedir ayuda ya era tarde, y cuando intenté volver, entré en un pico depresivo que me fui a la mierda”.

El exmodelo detalló las consecuencias que vivió en ese período: “No había vuelta atrás. Cuando quería intentar de nuevo, cada vez estaba más metido. Empecé a mandarme cagadas, cosas que no las quiero contar, porque no me enorgullecen en nada”.

No estaría hoy en Mundos Opuestos 3 si no fuera por la ayuda de su madre

En su testimonio, el argentino reconoció el papel fundamental de su madre. “Ella se daba cuenta en donde estaba. Me tenía que maquillar para yo salir a la calle, imagínate cómo era mi cara. Era una lacra. Flaco, demacrado, todo arruinado”.

Incluso relató la drástica medida que tomó su mamá a sus 17 años: “Mi vieja me dijo ‘¿sabes qué? Vos ya no te puedes quedar más acá’ y yo me acuerdo de que ella se cortó el anillo de casada, lo vendió y con esa plata me hizo un contacto y así llegué a Chile”.

Al concluir, Joche Bibbó expresó: “A veces uno no lo demuestra, pero la MVP de todo este juego fue mi vieja. Totalmente. Y también eso se lo agradezco a toda la gente de Chile, a todo el pueblo, a la gente que me ve”.

“Es difícil, no te voy a mentir, porque es algo que viene muy de chico, y saltar, sí, quiero saltar. Pero el salto a veces parece infinito, y estoy contento de estar acá con ustedes, y me hace muy bien”, cerró.