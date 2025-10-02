;

VIDEO. “Para todos los que me pelan”: Raquel Argandoña se defiende ante crítica por su papel como jurado en Fiebre de Baile

“Los comentarios son de gente envidiosa, este país es muy envidioso”, también fue parte de lo que dijo la animadora de Tal Cual.

Alejandro Basulto

“Para todos los que me pelan”: Raquel Argandoña se defiende ante crítica por su papel como jurado en Fiebre de Baile

En medio de cuestionamientos por su incorporación como jurado en Fiebre de Baile, Raquel Argandoña utilizó su programa Tal Cual para defender su rol en el nuevo estelar de Chilevisión.

La animadora de TV+ dudó en referirse a quienes han criticado su llegada: “Siempre los comentarios son de gente envidiosa, este país es muy envidioso (...) No importa que hablen de ti, si tu nombre está en la boca de los demás, eso es publicidad (...) La publicidad se paga y es cara”.

Durante la conversación, recordó sus inicios en este tipo de formatos: “El 2006, Bailando en TVN, animaba Karen Doggenweiler y Rafa Araneda. Fui participante, yo fui primera persona conocida, porque no vamos a decir rostro, que inició la temporada de baile”.

Y entremedio, La Quintrala comentó: “Yo llevo 53 años de trayectoria y vigente, eso lo repaso para todos los que me pelan, porque les duele”.

Tras ello, continuó: “Después fui jurado en Bailando por un sueño en Canal 13 (...) Fui jurado con la Fran García-Huidobro, tuvimos que terminar porque vino el estallido social y la pandemia”.

Más adelante, comentó su actual desafío en lo que sería su regreso a la televisión abierta: “Y ahora me llama Chilevisión para ser jurado de Fiebre de Baile”.

“Les voy a decir que no estamos nosotros seleccionando al primer bailarín del Municipal, vamos a seleccionar a la persona conocida que sea un conjunto, porque este programa es un espectáculo, un show. Por lo tanto, la persona que lo haga mejor, esa va a ganar”, cerró.

