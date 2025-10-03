;

VIDEO. “Hubo situaciones bastante conflictivas”: Jorge Rivas, ex Niño Poeta, revela fuerte encontrón con Julio César Rodríguez

El joven de 16 años explicó por qué, de un momento para otro, dejó de aparecer en el pódcast “Seré weón?”, del animador de Chilevisión.

Alejandro Basulto

Jorge Rivas, recordado anteriormente como el Niño Poeta, confirmó que ya no forma parte del pódcast Seré Weón?, espacio de Julio César Rodríguez en su canal de YouTube, Yuly.

El joven, de 16 años, participó por más de un año en el panel junto al conductor y al periodista Felipe Cárdenas, pero reconoció que su salida no ocurrió en los mejores términos.

En conversación con el canal Turno, explicó las razones de su decisión. “Yo no trabajé en el pódcast, era una especie de hobby que yo tenía (...) Por supuesto que hubo situaciones bastante conflictivas”, aclaró.

ADN

El exintegrante del pódcast de JC Rodríguez lanzó una indirecta al compararse con el mundo futbolero: “Pero no nos vamos a engañar, si yo soy canterano de Deportes Melipilla, no puedo hablar del capitán de Colo Colo, poh. No me conviene”.

“Aunque bueno, el capitán de Colo Colo o quien sea, yo soy colocolino profundamente, no tendría actitudes tan como las que observé en ese momento en ese lugar”, agregó.

Al consultado directamente si seguía en el pódcast, el ex Niño Poeta contestó de forma tajante: “No, ni volvería tampoco”.

Finalmente, Jorge Rivas relató una de las situaciones que lo llevaron a dar un paso al costado: “Creo que una de las razones por las cuales me fui, fue porque yo hablaba de política, tenía mi espacio, mucha gente me empezó a creer y de un día para otro me dijeron ‘oye, por favor omitamos un poco algunos detalles’”.

“Yo tenía una pizarra y tenía menos tiempo para hacer mi pizarra, entonces tuvimos una conversación un poco áspera, yo dije, ‘¿sabes qué?, me voy’”, concluyó.

