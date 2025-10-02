;

Sernac alerta por harina contaminada con sustancia que provoca cáncer: Así puedes identificarla

Previamente el Ministerio de Salud también había apuntando al mismo lote de producto originario de Colombia.

Javier Méndez

Sernac alerta por harina contaminada con sustancia que provoca cáncer: Así puedes identificarla

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) difundió una nueva alerta de seguridad por un lote de Harina P.A.N por presencia de micotoxina (Fumonisina) sobre los límites reglamentarios en Chile.

Según el organismo, esta situación, implica un riesgo para la salud de las personas. El consumo crónico de estas sustancias está asociado con cáncer de esófago.

Revisa también:

ADN

Todo apunta al lote 22610790, con fecha de vencimiento 20-03-2026, originario de Colombia. Se vendió entre mayo y septiembre de este año.

Se trata del mismo producto que fue descrito hace un par de semanas por el Ministerio de Salud (Minsal). Ahora se entregaron otros detalles.

En total, se identificaron más de 4 mil unidades en cadena de distribución y 56 kilos en manos de consumidores.

Según lo que ha informado la empresa Alimentos Polar Chile SpA, por el momento no se ha registrado ningún incidente derivado de la condición en Chile.

Así, la principal instrucción, en caso de ser afectado, es no consumir el producto y contactar a alimentospolarchile@empresaspolar.com para concretar el reemplazo o hacer preguntas.

Los principales puntos de venta fueron supermercados Jumbo, Lider, Santa Isabel, Unimarc, Tottus y otros mayoristas.

La empresa ha procedido al retiro del producto del lote en cuestión y a reponerlo a clientes y consumidores”, informó el Sernac en su sitio web.

Pincha aquí para conocer más detalles.

ADN

Imagen referencial.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad