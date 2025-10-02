Sernac alerta por harina contaminada con sustancia que provoca cáncer: Así puedes identificarla

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) difundió una nueva alerta de seguridad por un lote de Harina P.A.N por presencia de micotoxina (Fumonisina) sobre los límites reglamentarios en Chile.

Según el organismo, esta situación, implica un riesgo para la salud de las personas. El consumo crónico de estas sustancias está asociado con cáncer de esófago.

Todo apunta al lote 22610790, con fecha de vencimiento 20-03-2026, originario de Colombia. Se vendió entre mayo y septiembre de este año.

Se trata del mismo producto que fue descrito hace un par de semanas por el Ministerio de Salud (Minsal). Ahora se entregaron otros detalles.

En total, se identificaron más de 4 mil unidades en cadena de distribución y 56 kilos en manos de consumidores.

Según lo que ha informado la empresa Alimentos Polar Chile SpA, por el momento no se ha registrado ningún incidente derivado de la condición en Chile.

Así, la principal instrucción, en caso de ser afectado, es no consumir el producto y contactar a alimentospolarchile@empresaspolar.com para concretar el reemplazo o hacer preguntas.

Los principales puntos de venta fueron supermercados Jumbo, Lider, Santa Isabel, Unimarc, Tottus y otros mayoristas.

“La empresa ha procedido al retiro del producto del lote en cuestión y a reponerlo a clientes y consumidores”, informó el Sernac en su sitio web.

Pincha aquí para conocer más detalles.