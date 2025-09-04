;

Supermercado Lider comienza a exigir escaneo de boleta para salir de cajas de autoservicio: ¿Es legal?

La medida se ha desplegado en algunas salas de la cadena.

Javier Méndez

Desde hace algunas semanas, ciertos supermercados Lider y Express de Lider sumaron un nuevo sistema a la hora de pasar por las cajas de autoservicio.

Según pudo constatar el medio Chócale, Walmart Chile estaría comenzando a exigir que los clientes escaneen sus boletas para abandonar de la zona destinada a pagar los productos sin ayuda del personal.

“Para salir escanea tu boleta”, se lee en los pequeños carteles instalados en distintas salas, incluyendo puntos en Puente Alto y Las Condes.

El medio nacional consultó al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) sobre la legalidad de esta medida.

Las empresas tienen la facultad de adoptar medidas de seguridad que permitan prevenir delitos o pérdidas, especialmente considerando el actual contexto que vive el país”, explicó el organismo fiscalizador.

También se señaló que se comprende la preocupación de las personas ante este tipo de situaciones. Valoraron las iniciativas que promueven el consumo seguro, “siempre que se aplique se manera equitativa y sin afectar el trato digno”.

“Las medidas de control deben aplicarse con respeto, profesionalismo y de forma proporcional, considerando que los consumidores también tienen un rol clave en fomentar un entorno de consumo seguro y responsable”, concluyó el Sernac.

Walmart optó por no entregar mayores antecedentes sobre la medida al ser consultados por ADN.cl.

