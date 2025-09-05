;

FOTO. Minsal decreta alerta alimentaria por harina de maíz marca contaminada con fumonisina: revisa los detalles del producto afectado

El Ministerio de Salud inició sumario y retiro del lote afectado, tras hallazgo en Tarapacá que superó límites permitidos en alimentos.

Martín Neut

Harina de maiz - Minsal

Harina de maiz - Minsal

El Ministerio de Salud (MINSAL) declaró una alerta alimentaria luego de detectar niveles de fumonisina por sobre lo permitido en harina de maíz blanco precocida de la marca “PAN”.

El hallazgo se realizó en la región de Tarapacá, en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Micotoxinas en Alimentos.

Revisa también:

ADN

La fumonisina es una micotoxina producida por hongos que contaminan el maíz y cuyo consumo crónico se ha relacionado con cáncer de esófago en humanos, además de toxicidad hepática y renal en animales.

Detalles del producto afectado

Como medidas inmediatas, la autoridad sanitaria instruyó el retiro del producto desde el comercio, inició un sumario sanitario y reforzó la fiscalización de importaciones similares. Asimismo, llamó a la población a no consumir el producto afectado.

ADN

Harina P.A.N

Producto involucrado:

  • Tipo: Harina de maíz blanco precocida
  • Marca: PAN
  • Número de lote: 22610790
  • Fecha de vencimiento: 20-03-2026

El MINSAL informó que continuará actualizando la situación a través de sus canales oficiales.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad