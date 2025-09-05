El Ministerio de Salud (MINSAL) declaró una alerta alimentaria luego de detectar niveles de fumonisina por sobre lo permitido en harina de maíz blanco precocida de la marca “PAN”.

El hallazgo se realizó en la región de Tarapacá, en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Micotoxinas en Alimentos.

La fumonisina es una micotoxina producida por hongos que contaminan el maíz y cuyo consumo crónico se ha relacionado con cáncer de esófago en humanos, además de toxicidad hepática y renal en animales.

Detalles del producto afectado

Como medidas inmediatas, la autoridad sanitaria instruyó el retiro del producto desde el comercio, inició un sumario sanitario y reforzó la fiscalización de importaciones similares. Asimismo, llamó a la población a no consumir el producto afectado.

Harina P.A.N Ampliar

Producto involucrado:

Tipo : Harina de maíz blanco precocida

: Harina de maíz blanco precocida Marca : PAN

: PAN Número de lote : 22610790

: 22610790 Fecha de vencimiento: 20-03-2026

El MINSAL informó que continuará actualizando la situación a través de sus canales oficiales.