FOTO. Minsal decreta alerta alimentaria por harina de maíz marca contaminada con fumonisina: revisa los detalles del producto afectado
El Ministerio de Salud inició sumario y retiro del lote afectado, tras hallazgo en Tarapacá que superó límites permitidos en alimentos.
El Ministerio de Salud (MINSAL) declaró una alerta alimentaria luego de detectar niveles de fumonisina por sobre lo permitido en harina de maíz blanco precocida de la marca “PAN”.
El hallazgo se realizó en la región de Tarapacá, en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Micotoxinas en Alimentos.
La fumonisina es una micotoxina producida por hongos que contaminan el maíz y cuyo consumo crónico se ha relacionado con cáncer de esófago en humanos, además de toxicidad hepática y renal en animales.
Detalles del producto afectado
Como medidas inmediatas, la autoridad sanitaria instruyó el retiro del producto desde el comercio, inició un sumario sanitario y reforzó la fiscalización de importaciones similares. Asimismo, llamó a la población a no consumir el producto afectado.
Producto involucrado:
- Tipo: Harina de maíz blanco precocida
- Marca: PAN
- Número de lote: 22610790
- Fecha de vencimiento: 20-03-2026
El MINSAL informó que continuará actualizando la situación a través de sus canales oficiales.