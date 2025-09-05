;

Estas son las tiendas chilenas con más reclamos por productos falsificados históricamente, según el Sernac

El Servicio Nacional del Consumidor recibió casi 900 reclamos entre 2024 y lo que va de 2025.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Esta semana el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) reveló que entre 2024 y lo que va del año 2025 ha recibido casi 900 reclamos por la adquisición de productos falsificados, incluso en grandes tiendas del retail.

Según el organismo, el fenómeno ha estado en la mira durante el último tiempo e implicaría “diversos riesgos” para quienes adquieren los artículos.

Perjuicios económicos, exposición a ilícitos, posibles implicancias judiciales e incluso riesgos para salud están dentro de la lista de consecuencias mencionadas por el ente fiscalizador.

Este tipo de productos se pueden encontrar usualmente en el comercio informal, pero también se han detectado lamentablemente en algunos comercios formales, por lo que es relevante que cada consumidor sepa identificarlos”, se explicó en un comunicado.

Si nos enfocamos en el comercio establecido, según datos entregados por el Sernac a ADN.cl, hay tres tiendas que concentran la mayor cantidad de reclamos.

Históricamente, entre los años 2014 y 2025, el top se compone por:

  • La Polar con 12,4%
  • Falabella.com con 7,6%
  • Mercado Libre con 6,1%

“Se sugiere realizar una inspección visual y de calidad, revisando, por ejemplo, la calidad de la etiqueta y el envase. Los productos falsificados suelen tener acabados de inferior calidad que los originales”, se recomendó.

“También es fundamental que se puedan verificar que los productos, su envase o sus etiquetas coincidan. Si los formatos son inusuales o no hay publicidad oficial de esos productos, es una señal de alerta”, añadieron.

