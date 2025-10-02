La carrera de Emiliano Vecchio ha ido cuesta abajo desde que salió de Unión Española tras finalizar el 2024.

El volante creativo, que supo brillar en los “hispanos” y en Colo Colo, partió a Defensores de Belgrano, de la segunda categoría del fútbol argentino, para iniciar la temporada. Una división en la que parecía podía destacar con su experiencia, pero no fue así.

El “Gordo”, como le decían, no alcanzó a terminar la temporada en el ascenso y le rescindieron el contrato tras disputar 21 partidos, en los que jamás logró ganarse el cariño de los hinchas.

Ahora, con el año cerca de terminar, todo indica que seguirá bajando de categoría en su país y, a falta de confirmación, jugará en el Club de Regatas, del Torneo Regional Amateur, equivalente a la cuarta división.

De hecho, el sitio especializado en fichajes y valoración de futbolistas, Transfermarkt, ya da a Emiliano Vecchio como jugador del equipo argentino.