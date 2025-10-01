;

Colo Colo cae ante Unión Española en partido amistoso en Santa Laura

El compromiso se disputó a puertas cerradas en el recinto de Independencia.

Bastián Lizama

@UEoficial

En medio del receso del Campeonato Nacional por el Mundial Sub 20, Unión Española y Colo Colo disputaron este miércoles un partido de carácter amistoso en la cancha del Estadio Santa Laura.

Hispanos y albos jugaron dos tiempos de 45 minutos cada uno en Independencia. En el primer encuentro, los dirigidos por Miguel Ramírez se impusieron por 1-0 gracias al gol de Fabricio Formiliano.

Luego, en la segunda parte, ambos elencos igualaron 1-1. El tanto de los locales fue obra de Cristian Insaurralde, mientras que para el equipo de Fernando Ortiz descontó Marco Bolados, cerrando así un global de 2-1 a favor de Unión.

Colo Colo presentó una formación con jugadores han sumado pocos minutos a lo largo de la temporada y varios juveniles. Aun así, varias de sus figuras vieron acción, como fue el caso de Arturo Vidal.

Una vez se reanude el torneo, Unión Española enfrentará a Huachipato el sábado 11 de octubre en Santa Laura. En tanto, el “Cacique” deberá esperar hasta el domingo 19 del mismo mes para visitar al líder Coquimbo Unido.

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

