VIDEOS. Siguen invictos: Colombia y Noruega no se hacen daño y reparten puntos en el Mundial Sub 20

Ambas selecciones se mantuvieron en la punta del Grupo F, acercándose a los octavos de final de la cita planetaria.

Este jueves, en el Estadio Fiscal de Talca, las selecciones de Colombia y Noruega no lograron sacarse ventajas y firmaron un empate 0-0 por la segunda fecha del Grupo F del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

El partido comenzó con una polémica jugada en los primeros minutos. A los 18′, la árbitra mexicana Katia García sancionó penal para los europeos por una mano en el área del defensor Simón García.

Sin embargo, tras revisar la jugada, la jueza rectificó su decisión y anuló el cobro, lo que provocó la protesta del conjunto noruego, que no logró registrar remates al arco defendido por el colombiano Jordan García.

Posteriormente, fueron los “Cafeteros” los que estuvieron más cerca de llevarse la victoria, pero el palo salvó en al menos dos ocasiones a los “Vikingos”, que poco a poco fue retrasando sus líneas para conformarse con la igualdad.

Con este resultado, Colombia y Noruega alcanzaron los 4 puntos en el Grupo E, ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente, a la espera del encuentro que Nigeria (0) y Arabia Saudita (0) jugarán esta misma jornada desde las 20:00 horas en Talca.

