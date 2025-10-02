El duro recibimiento a Maxi Salas en el partido de River Plate ante Racing Club en Copa Argentina / Twitter @Copa_Argentina

Este jueves, por los cuartos de final de la Copa Argentina, el Gigante de Arroyito fue testigo de un particular momento, esperado por muchos fanáticos en el balompié trasandino.

Todo pues se medían en Rosario los planteles de Racing Club y River Plate, siendo el primer choque entre ambos luego del polémico traspaso de Maxi Salas desde la “Academia” al cuadro “Millonario”.

Para más morbo, el exatacante de Palestino fue titular en el elenco de Marcelo Gallardo, saludándose con tranquilidad con sus excompañeros.

Quienes no estuvieron tan tranquilos fueron los fanáticos de Racing Club, que le cantaron “el que no salta, es un traidor”, cuestionando su paso a River Plate.

Sin embargo, indiferente a toda aquella presión, Maxi Salas anotó el 1-0 para los de la banda sangre a los 5 minutos de iniciado el juego.