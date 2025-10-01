“Partido corneta”: Director de Azul Azul queda otra vez en el ojo del huracán por polémicos dichos contra la ANFP

Al parecer, no aprende. Hace algunos días, Aldo Marín, uno de los directores de Azul Azul metió en serios problemas a la concesionaria que rige los destinos de la Universidad de Chile tras sus dichos durante la Supercopa ante Colo Colo.

Pasaron las semanas y otra vez Marín hace polémicas declaraciones en sus redes sociales. Al funcionario azul no le gustó nada la programación de la ANFP respecto a los duelos universitarios ante Palestino y la Universidad Católica.

Con los ‘árabes’, la U tendrá que jugar un lunes a las 16:00 horas, mientras que con los ‘cruzados’ se verá las caras entre medio de su llave de semifinales ante Lanús por la Copa Sudamericana.

“No quieren que juguemos en el Nacional para la semifinal ida, nos convocan jugadores para partido corneta, quieren que juguemos el clásico con menos de 72 horas con el partido de ida con Lanús, curiosamente solo se considera este plazo para el partido siguiente, y después quieren aparecer en la foto cuando nos va bien. Vamos La U no más, contra todo y contra todos”, escribió Marín.

Más allá de las quejas, el director aseguró que están haciendo las gestiones para modificar el horario del encuentro con los ‘árabes’, acusando “falta de criterio” por parte del ente rector del fútbol chileno.