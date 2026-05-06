Francisca Valenzuela será reconocida en prestigioso evento de Estados Unidos / Marcelo Hernandez

Este miércoles, la música chilena recibió una buena noticia luego de que se confirmara que Francisca Valenzuela será galardonada en un reconocido evento a nivel latinoamericano.

La cantante nacional será galardonada como Wonder Women of Latin Music de Latin Alternative Music Conference, para la “Clase de 2026″ por su impacto en la industria musical chilena e internacional.

“Gracias LAMC por este honor. Es profundamente significativo ser reconocida junto a mujeres tan poderosas que están dando forma a la música latina todos los días”, dijo Francisca Valenzuela a través de un comunicado.

“Estoy comprometida por amplificar voces diversas y demostrar que no existe una sola forma de ser mujer. Espero que iniciativas como esta no solo celebren, sino que impulsen cambios reales: más representación en los escenarios, detrás de ellos y en espacios de poder”, indicó la cantante.

Valenzuela será reconocida en la próxima edición del panel Wonder Women of Latin Music que se realizará en Nueva York desde el próximo 28 de julio al 1 de agosto.