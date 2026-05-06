La vestimenta del diputado Javier Olivares (PDG) volvió a ser el centro de una agria disputa en el Congreso Nacional. El parlamentario se presentó este miércoles utilizando una capa de estilo militar prusiano , (larga, oscura, con broches dorados y cuello rojo intenso), prenda que generó un fuerte contraste visual y reacciones inmediatas entre sus pares debido a la carga histórica que se le atribuye en Chile.

El choque de versiones

La controversia escaló a los gritos en los pasillos de la corporación, con acusaciones cruzadas entre las bancadas:

Desde el oficialismo: La diputada Lorena Pizarro (PC) denunció que Olivares no solo lucía la prenda, sino que gritaba consignas a favor de Pinochet frente a familiares de detenidos desaparecidos. “Se dedica a ‘rotearme’. Con fascistas jamás”, publicó en sus redes sociales.

La diputada denunció que Olivares no solo lucía la prenda, sino que gritaba consignas a favor de Pinochet frente a familiares de detenidos desaparecidos. “Se dedica a ‘rotearme’. Con fascistas jamás”, publicó en sus redes sociales. Desde la oposición: La diputada Stephanie Jéldrez (Republicanos) calificó el hecho como una “agresión” por parte de Pizarro. Aseguró que Olivares almorzaba tranquilamente cuando fue increpado de forma “matonesca” por el uso de la capa, tildando la reacción de la diputada comunista como un acto de “intolerancia”.

Este tipo se pasea disfrazado de Pinochet, y grita frente a nosotras “viva mi general”, siendo yo hija de detenido desaparecido, además estaba con María Candelaria, hija de Sebastián Acevedo. Lo encaré y este “honorable” solo se dedicó a “rotearme”. Con fascistas jamás. pic.twitter.com/RriLc9TA8V — Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) May 6, 2026

“Me visto como quiero”

No es la primera vez que Olivares utiliza la estética para marcar posiciones. Ya en marzo había reaccionado molesto ante las consultas de la prensa, y semanas atrás fue emplazado por la diputada Consuelo Veloso (IND-FA). En aquella oportunidad, el parlamentario del PDG ironizó sobre su libertad de elección:

“Si quiero el día de mañana venir vestido de Barney, puedo venir vestido de Barney... simplemente estaba con una capa, me visto como quiero”.

Contexto de la prenda

La capa en cuestión es de corte estructurado y recuerda a los uniformes ceremoniales europeos del siglo XIX. No obstante, sus detractores sostienen que su uso en el Congreso chileno es una alusión directa a la iconografía de la dictadura militar. Pese a las críticas previas, la decisión de Olivares de volver a utilizarla este miércoles ha sido interpretada por algunos sectores como una señal de desafío político frente a la Cámara.