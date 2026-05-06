;

FOTOS. “Se pasea disfrazado de Pinochet”: uso de capa “estilo prusiano” del diputado Javier Olivares desata duro enfrentamiento en el Congreso

Sectores de izquierda cuestionaron la prenda por su similitud con la vestimenta de Augusto Pinochet, mientras que la oposición acusó “intolerancia” y agresiones contra el parlamentario del PDG.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La vestimenta del diputado Javier Olivares (PDG) volvió a ser el centro de una agria disputa en el Congreso Nacional. El parlamentario se presentó este miércoles utilizando una capa de estilo militar prusiano , (larga, oscura, con broches dorados y cuello rojo intenso), prenda que generó un fuerte contraste visual y reacciones inmediatas entre sus pares debido a la carga histórica que se le atribuye en Chile.

El choque de versiones

La controversia escaló a los gritos en los pasillos de la corporación, con acusaciones cruzadas entre las bancadas:

  • Desde el oficialismo: La diputada Lorena Pizarro (PC) denunció que Olivares no solo lucía la prenda, sino que gritaba consignas a favor de Pinochet frente a familiares de detenidos desaparecidos. “Se dedica a ‘rotearme’. Con fascistas jamás”, publicó en sus redes sociales.
  • Desde la oposición: La diputada Stephanie Jéldrez (Republicanos) calificó el hecho como una “agresión” por parte de Pizarro. Aseguró que Olivares almorzaba tranquilamente cuando fue increpado de forma “matonesca” por el uso de la capa, tildando la reacción de la diputada comunista como un acto de “intolerancia”.

“Me visto como quiero”

No es la primera vez que Olivares utiliza la estética para marcar posiciones. Ya en marzo había reaccionado molesto ante las consultas de la prensa, y semanas atrás fue emplazado por la diputada Consuelo Veloso (IND-FA). En aquella oportunidad, el parlamentario del PDG ironizó sobre su libertad de elección:

Revisa también:

ADN

“Si quiero el día de mañana venir vestido de Barney, puedo venir vestido de Barney... simplemente estaba con una capa, me visto como quiero”.

Contexto de la prenda

La capa en cuestión es de corte estructurado y recuerda a los uniformes ceremoniales europeos del siglo XIX. No obstante, sus detractores sostienen que su uso en el Congreso chileno es una alusión directa a la iconografía de la dictadura militar. Pese a las críticas previas, la decisión de Olivares de volver a utilizarla este miércoles ha sido interpretada por algunos sectores como una señal de desafío político frente a la Cámara.

ADN

OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad