VIDEO. Gerente de Ligas de la ANFP defiende la programación de los partidos de la U ante Palestino y la UC: “No hay nada irregular”

Yamal Rajab explicó por qué los azules jugarán un lunes contra los árabes y también apuntó a una fecha tentativa para otro duelo pendiente del club, ante Everton.

Carlos Madariaga

Este martes se oficializó la programación de las fechas 24 y 25 del Campeonato Nacional 2025, generando inquietud entre los hinchas de la U de Chile.

En cuanto a la siguiente jornada, los azules deberán recibir a Palestino el lunes 13 de octubre, a las 16:00 horas, en el Santa Laura, lo cual fue explicado por el gerente de ligas de la ANFP, Yamal Rajab.

“Es por la disponibilidad de recinto, el único que tenían era Santa Laura y sabemos que todavía no tiene la iluminación artificial lista”, comentó, justificando por qué se disputará aquel encuentro un lunes.

“Es el recinto, después hay un concierto y el estadio está bloqueado desde el martes”, planteó el personero, aludiendo a la presentación de Anuel AA en Independencia.

En relación con el Clásico Universitario, aseguró que no hay lío con que se juegue el 26 de octubre, más allá que la U de Chile tenga que disputar por esos días la semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús.

“Se cumple con holgura las 72 horas. Más que acercamiento o solicitudes, mientras respetemos el reglamento, podemos programar y esta no fue la excepción. No hay nada irregular en esta programación”, comentó Yamal Rajab, asegurando que esto no se compara como cuando Colo Colo pidió reprogramar el partido ante Deportes Iquique por el centenario del “Cacique” o toda la historia detrás de la Supercopa.

Eso fue una solicitud al directorio. En este caso no llegó ninguna solicitud. El partido del centenario no era una reprogramación, además. Si ahora hubiera una solicitud, se analizará en su mérito”, cerró el gerente de ligas de la ANFP, que también reconoció que está la opción de que el duelo pendiente de la U de Chile ante Everton se dispute el miércoles 5 de noviembre, tal como adelantó ADN Deportes.

