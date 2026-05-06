Sammis Reyes quiere entrar a Mortal Kombat y desafía a Johnny Cage en una llamativa publicación

Estamos ad portas del estreno de Mortal Kombat II y las expectativas de los fanáticos están por lo más alto y no deja indiferente a nadie.

Bajo este escenario, desde Chile se realizó una autopostulación muy particular para sumarse al torneo de artes marciales a muerte que busca dirimir el destino de los reinos.

Se trata nada más y nada menos que de Sammis Reyes, quien utilizó sus redes sociales para compartir un llamativo video de promoción junto a Warner Bros. Pictures.

Con humor, referencias icónicas y mucha actitud, el exjugador de la NFL le hace una propuesta directa a Johnny Cage para ser considerado en la batalla definitiva.

La pieza muestra a Reyes preparándose para ser el próximo gran guerrero chileno del torneo. En el registro, se le ve entrenando ’24/7′ y tratando de convencer a Cage que tiene lo indicado.

“Me dijeron que necesitabas un guerrero para salvar a la Tierra. ¡Invítame po!“, comienza diciendo, asegurando que tiene todo lo necesario.

“No hay ningún chileno más duro que yo para el Mortal Kombat. Bueno, quizás Leo Rey, pero yo estoy más fit”, añade, haciendo referencia al cantante que se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del videojuego.

“Yo soy más que una cara bonita, Johnny. También tengo estrategia, deadlines. Tengo un plan de cinco pasos para derrotar a Shao Khan y optimizar el rendimiento del underworld en un 200%“, agrega.

Mortal Kombat II tiene agendado su estreno en cines para este jueves 7 de mayo, prometiendo emocionar a los seguidores una vez más con acción y combate de primer nivel.