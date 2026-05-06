“Mi viejita se puso nerviosa y se fue a negro”: actor de “Club de la Comedia” realizó emotivo llamado

Este miércoles el reconocido integrante de “El Club de la Comedia”, Sebastián Layseca utilizó su cuenta de Instagram donde dio a conocer que atraviesa un delicado estado de salud.

El actor subió una historia donde se explicó que se encuentra hospitalizado y que tuvo que ser atendido de emergencia debido a una oclusión intestinal, por lo que deberá permanecer algunos días internados.

“Gracias a los que han preguntado, pronto les doy más información de cómo sigo”, indicó Layseca para tranquilizar a sus seguidores.

Además, Sebastián Layseca le pidió a sus seguidores que le escribieran a su madre para que también sintiera su apoyo.

“Un punto aparte es que también saluden a mi viejita que se puso nerviosa y se fue a negro. Ya está mejor y controlada pero le gusta el cariño”, comentó.