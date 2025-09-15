Sifup condenó los dichos: director de Azul Azul es criticado por sus posteos durante la Supercopa Chilena / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Universidad de Chile se impuso con contundencia ante Colo Colo para quedarse con el título de la Supercopa Chilena.

Los azules levantaron el trofeo en Santa Laura tras los tantos de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi, en un ambiente más que triste ante la escasa convocatoria en las tribunas del recinto ante las restricciones dispuestas por la ANFP.

Uno que vio el partido en el recinto de Independencia fue uno de los directores de Azul Azul, Aldo Marín, quien generó polémica en redes sociales.

Todo pues, en medio del encuentro, apuntó a tres jugadores de Colo Colo como futbolistas que favorecerían a la U de Chile dado su supuesto fanatismo por el elenco universitario laico.

“Mauricio (Isla), Jonathan (Villagra) y Víctor Felipe (Méndez), infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro”, escribió Aldo Marin en su cuenta de “X”.

Mauricio, Jonathan y Víctor Felipe, infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro. — Vamos por todo. (@aldo_marin) September 15, 2025

Sifup condenó los dichos de Aldo Marín

“Condenamos los dichos del director de Azul Azul, Aldo Marín, que en sus redes sociales expuso a jugadores de Colo Colo de manera pública, emitiendo juicios que incitan a la violencia”, señaló el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) por el posteo que realizó Marín.

“Confiamos en que Universidad de Chile y la ANFP buscarán una forma de reparación pública a esta situación, debido a que es inaceptable que dirigentes se manifiesten de esta manera, sobre todo en la crisis de seguridad en la que se encuentran inmersa nuestra actividad”, agregó el gremio de jugadores.

Condenamos los dichos del director de Azul Azul, Aldo Marín, que en sus redes sociales expuso a jugadores de @ColoColo de manera pública, emitiendo juicios que incitan a la violencia.



Confiamos en que @udechile y @ANFPChile buscarán una forma de reparación pública a esta… — Sifup Chile (@sifup) September 15, 2025

Además, las palabras del director de Azul Azul no cayeron nada de bien en varios fanáticos, que cuestionaron su idoneidad para el cargo, considerando aquel tipo de análisis que desarrolló públicamente.

“Es muy irresponsable. Usted es dirigente, puede exponer a los jugadores a cuestionamientos o incluso agresiones. Escuchó a Lucas felicitando al rival cuando terminó el partido? De eso se trata el fútbol, y no de pachotadas por redes sociales", le cuestionó el usuario @rigonunez1983.

“Como directivo no deberías hacer comentarios tan poco atinados, no eres barrabrava”, planteó @Carlos_Thorion. “Eres parte de una directiva, mida sus comentarios”, le replicó @trasla. Todo entre otros variados cuestionamientos al “tino” del integrante de Azul Azul respecto a su análisis de la Supercopa.