Colo Colo atraviesa un positivo presente en el fútbol chileno, siendo líder exclusivo de la Liga de Primera y compartiendo la cima de su grupo en la Copa de la Liga junto a Coquimbo Unido.

Quien también ha salido fortalecido con este buen momento es Fernando Ortiz. El entrenador albo, que comenzó su ciclo con dudas desde la dirigencia, hoy ya aparece completamente respaldado y en Blanco y Negro incluso proyectan el futuro con él al mando.

Según información de ADN Deportes, en la revisión de contrato contemplada para junio con el “Tano”, la mesa directiva de ByN, junto a la gerencia deportiva encabezada por Daniel Morón y con el respaldo de Jaime Pizarro, tiene la intención de extender el vínculo del DT argentino por al menos un año más.

La idea sería renovar el contrato de Ortiz, como mínimo, hasta junio de 2027, considerando que su actual vínculo con el “Cacique” finaliza en diciembre de 2026.

Blanco y Negro ya trabaja en refuerzos

Otro punto importante en el que ya trabaja la dirigencia de Colo Colo, en conjunto con el cuerpo técnico, es la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre, donde existen dos puestos prioritarios.

La primera necesidad apunta a un extremo por izquierda, idealmente derecho y con capacidad para jugar a perfil cambiado. El otro puesto a reforzar sería el de volante ofensivo, considerando que ni Claudio Aquino ni Lautaro Pastrán han logrado convencer con sus actuaciones.