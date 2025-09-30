Al filo del reglamento: oficializan horario y fecha para el primer Clásico Universitario en el Claro Arena / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Durante la jornada de este martes, la ANFP oficializó la agenda para la disputa de las fechas 24 y 25 del Campeonato Nacional 2025.

En aquel listado de encuentro, la atención estaba puesta en torno al Clásico Universitario, el primero a disputarse en el remozado Claro Arena.

Todo tomando en cuenta que el fin de semana del compromiso está en medio de la llave de semifinales de la Copa Sudamericana, en que la U de Chile enfrentará a Lanús.

La ANFP fijó el Clásico Universitario para el domingo 26 de octubre, a las 12:30 horas, en el Claro Arena, ajustándose a las bases del Campeonato Nacional 2025.

Esto considerando el artículo 22, donde, en caso de que un equipo que dispute la semifinal o final de una competencia internacional, “el club podrá solicitar la suspensión de su partido inmediatamente anterior correspondiente al Campeonato Nacional, siempre que dicho partido esté programado a menos de 72 horas del partido internacional".

Considerando aquel inciso, la U de Chile no podrá suspender el Clásico Universitario, pues la revancha contra Lanús está agendada para las 19:00 horas del jueves 30 de octubre, con lo que excede las 72 horas de plazo.

A lo anterior se suma que tampoco se incumple el plazo de 48 horas desde el término del partido inmediatamente anterior para programar, considerando que los azules jugarán la ida contra Lanús el jueves 23 de octubre, a las 19:00 horas.