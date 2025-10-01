;

Sindicatos de Cencosud denuncian cerca de mil despidos “por necesidades de la compañía” en Jumbo, Paris, Easy y Santa Isabel esta semana

Trabajadores critican que la medida profundiza la sobrecarga laboral y afecta especialmente a personas mayores, mientras la empresa reporta millonarias utilidades.

Martín Neut

Cencosud - Cenco Malls

Sindicatos que agrupan a trabajadores de Cencosud denunciaron esta semana una masiva ola de despidos que habría afectado a cerca de mil empleados de Jumbo, Paris, Easy y Santa Isabel desde el lunes.

La Coordinadora Cencosud calificó la medida como “una práctica inaceptable” y señaló que profundiza la sobrecarga laboral en equipos ya debilitados, afectando especialmente a personas en edad avanzada.

“Desde 2019 venimos advirtiendo sobre la baja dotación de personal y la sobrecarga de funciones (…) hoy, con estos despidos, se profundiza el agobio laboral y se golpea especialmente a personas en edad avanzada, para quienes reinsertarse en el mundo del trabajo es casi imposible”, afirmó la coordinadora.

Además, criticaron que la empresa invoque “necesidades de la compañía” mientras reporta utilidades de US$209 millones en el primer semestre, un aumento de 187% respecto a 2024.

Respuesta de Cencosud

“Una empresa en plena expansión en Chile, Argentina, Colombia y Estados Unidos no puede ampararse en supuestas necesidades mientras despide a cientos de trabajadores”, concluyeron los trabajadores.

Cencosud respondió que “estas decisiones forman parte de la transformación necesaria para fortalecer la sostenibilidad de la compañía y adaptarnos a mercados dinámicos y en constante evolución”.

La firma añadió que “de esta manera, también estamos continuamente incorporando nuevos talentos y capacitando a nuestros colaboradores”.

Según los estados financieros, la dotación total de la empresa disminuyó apenas un 1,3% en un año, pasando de 121.524 a 119.977 trabajadores en todas las categorías, incluyendo gerentes, ejecutivos, profesionales y técnicos.

