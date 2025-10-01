Cancillería revela que ya existe un equipo trabajando tras la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría de la ONU

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, reveló que ya existe un equipo para respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

Lo anterior a ocho días de que el Presidente Gabriel Boric confirmara la candidatura en la 80va Asamblea General de la ONU.

El canciller explicó ante las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso que la nominación se impulsa “con un carácter de política de Estado” y que “como sucede con todas las candidaturas, hay ya un equipo de funcionarios dedicados al tema”.

Añadió que este trabajo “se suma a las tareas normales del ministerio” y no constituye un comando de campaña político.

Este es el equipo

El grupo está liderado por Van Klaveren e integrado por Frank Tressler, director de la división de Asuntos Multilaterales y con experiencia en Ginebra, Suiza y Liechtenstein.

En suma está Rodrigo Olsen, secretario general de Política Exterior y exrepresentante permanente de Chile ante la ONU en Viena; y Paula Narváez, embajadora de Chile ante la ONU y cercana a Bachelet, quien fue su ministra vocera en el segundo gobierno.

Los funcionarios trabajan tanto en Chile como en Nueva York, donde está la sede central de la ONU, para coordinar la postulación y promover la candidatura de Bachelet frente a la comunidad internacional, especialmente ante países clave del Consejo de Seguridad.