AUDIO. Comando de Jeannette Jara insiste en incluir “una glosa de libre disposición para el próximo periodo”

La diputada Gael Yeomans señaló que estos fondos permitirán al futuro gobierno implementar su programa y fortalecer políticas sociales sin restricciones.

La diputada Gael Yeomans, vocera del comando de Jeannette Jara, subrayó la relevancia de que la Ley de Presupuestos 2026 contemple una glosa de libre disposición que permita al próximo gobierno implementar su programa.

En entrevista con ADN Te Escucha de Noche, Yeomans afirmó: “Nos interesa que nuestro gobierno cuente con herramientas efectivas para gobernar, que un próximo gobierno de Jeannette Jara tenga las posibilidades de implementar su programa”.

“Para eso queremos que la ley de presupuesto incluya recursos de libre disposición para el próximo periodo”. afirmó la parlamentario del Frente Amplio.

La parlamentaria destacó que la medida busca garantizar un trámite legislativo basado en diálogo y acuerdos, evitando condicionamientos o amenazas de otros sectores.

“Nosotros no construimos desde las amenazas”

“Nosotros no construimos desde las amenazas, desde el condicionamiento que hemos visto, por ejemplo, desde el comando de Evelyn Matthei o los parlamentarios ligados a ese sector, no es nuestro estilo”, señaló.

Yeomans también reafirmó la defensa del gasto social, destacando que el presupuesto proyecta aumentos significativos en salud y pensiones, y criticó los recortes planteados por la oposición como “irresponsables, casi un acto delincuencial con los pensionados en términos fiscales”.

La diputada detalló y resaltó las cifras como la gratuidad en educación superior (2.700 millones de dólares), la atención primaria municipal (3.700 millones) y la Pensión Garantizada Universal (6.900 millones).

