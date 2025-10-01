Jeannette Jara defiende la glosa de libre disposición y pide reponerla en el Presupuesto 2026

Durante este miércoles, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, respaldó la reposición de la glosa de libre disposición en el debate presupuestario de 2026. A su juicio, este mecanismo es clave para que una nueva administración pueda definir prioridades en sus primeros meses de gestión.

“El gobierno entrante necesita cierta flexibilidad para poner énfasis en sus primeras decisiones. Por eso, lo más adecuado sería reponer esta glosa”, sostuvo.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, había explicado que no se dejará un monto genérico sin asignación ministerial. De todos modos, precisó que existe un espacio relevante del presupuesto que podrá ser reasignado con mayor rapidez por la administración siguiente.

Jara, sin embargo, defendió la utilidad de la glosa con ejemplos: “cuando el Presidente Boric asumió, este instrumento permitió financiar en gran parte el IFE laboral, en un momento en que el mercado del trabajo aún no se recuperaba tras el gobierno de derecha”.

La abanderada oficialista adelantó además en qué usaría estos fondos en caso de llegar a La Moneda. “Si el Parlamento logra reponerla, la destinaré prioritariamente a la reconstrucción de las viviendas dañadas por el incendio en Viña del Mar”, afirmó.

La candidata cerró llamando a los legisladores a restituir el mecanismo: “Ojalá el Parlamento pueda reponerlo, me parece que es algo necesario”.