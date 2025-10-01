;

Ministra Orellana y situación judicial de Jorge Valdivia: “Cuando se incumple una medida cautelar representa un grave retroceso”

El tribunal rechazó la prisión preventiva solicitada para el exfutbolista, pese a la denuncia de incumplimiento de la prohibición de acercamiento.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la situación judicial de Jorge Valdivia, imputado por violación y abuso sexual, luego de que el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago revisara sus medidas cautelares.

En la audiencia, el tribunal rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y mantuvo las restricciones ya impuestas.

Orellana explicó que “hoy día solicitamos en la audiencia de control de cautelar el cambio de la medida cautelar hacia una más gravosa, como es la de prisión preventiva. Esto con el propósito de resguardar la seguridad de nuestra representada”.

La petición surgió tras la denuncia de la segunda víctima, quien acusa a Valdivia de insultarla el pasado 13 de septiembre en el mercado París y Londres de Santiago, lo que constituiría un incumplimiento de la prohibición de acercamiento.

“Representa un grave retroceso”

La ministra advirtió que “cuando se incumple una medida cautelar, aunque sea de alejamiento, representa un grave retroceso” y recalcó que deben considerarse “la afectación de la seguridad, la dignidad, el impacto psicológico y sobre todo la vulneración de una medida cautelar”.

Finalmente, Orellana remarcó que seguirán buscando “las mejores vías para el interés de nuestra representada, que es su máxima seguridad y tranquilidad mientras sigue el juicio”.

