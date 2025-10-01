Hastiado y muy molesto: Así fue el tenso momento que protagonizó Jorge Valdivia a la salida del Centro de Justicia

Jorge Valdivia llegó hasta el Centro de Justicia para la revisión de sus medidas cautelares, luego de que una de sus víctimas lo acusara de amenazarla en una feria del barrio París Londres.

Un hecho que habría ocurrido el pasado 13 de septiembre, cuando ambos coincidieron en el lugar, y el Mago le habría emitido varios improperios.

Por eso, el futbolista asistió la mañana de este miércoles junto a su abogada Paula Vial. Y en un momento perdió toda su compostura con la prensa.

El tenso momento de Jorge Valdivia

Así, en CHV dieron cuenta del instante donde el exjugador de Colo Colo se choreó con todo.

Primero, se le escuchó decir “¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir?”, cuando un camarógrafo se tropezó mientras todos lo perseguían.

Y luego, lanzó un “chiquillos, ¿puedo decir algo? Por qué nos siguen si al final…”, siendo interrumpido por los medios.

Un hecho que hizo que su cara cambiara a evidente molestia, minuto donde paró y señaló con cara de pocos amigos que “vamos a hablar al final, después de la audiencia”, para seguir caminando en silencio.

Finalmente, la justicia determinó que Jorge Valdivia continuara con arresto domiciliario nocturno pese a la grave acusación, mientras la investigación por los supuestos abusos sexuales en su contra siguen su curso.