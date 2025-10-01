Búsqueda de Julia Chuñil: Gobierno responde ante filtraciones y asegura investigación rápida por desaparición de activista mapuche

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió este miércoles a la desaparición de Julia del Carmen Chuñil Catricura, presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel, calificando el hecho como de “máxima gravedad” y asegurando que el Gobierno dispuso todos los recursos necesarios para esclarecer el caso.

“Hemos dispuesto el apoyo necesario tanto en efectivos de la PDI como el reforzamiento de equipos de investigación de la misma para buscar desde el primer día que se puso la denuncia en la región de Los Ríos con detectives de dedicación exclusiva”, detalló la secretaria de Estado.

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

La ministra también destacó el trabajo de la seremi Francisca Corbalán, quien ha mantenido contacto constante con amigas y organizaciones de mujeres de la zona, reforzando el acompañamiento a la familia y la comunidad de Chuñil.

“Nuestro interés máximo, tal como ha señalado el Presidente Gabriel Boric, es que la investigación avance con la máxima celeridad posible y, en caso de confirmarse lo que nadie desea, que se haga justicia en su máxima expresión”, señaló la titular de la Mujer.

Consultada sobre las filtraciones de posibles escuchas telefónicas atribuidas al empresario Juan Carlos Morstadt, de las que la familia asegura que “habría reconocido” el destino de la activista, la ministra Orellana aclaró que su ministerio no forma parte de la querella, dado que su mandato se centra en femicidio y violencia contra las mujeres.

En tanto, esta misma jornada de miércoles, el fiscal nacional, Ángel Valencia, desestimó además la versión de la abogada querellante sobre un supuesto “pinchazo telefónico”, calificándola como “parcial y sesgada” y confirmando que la Fiscalía Regional de Los Ríos abrió una investigación interna por la aparente filtración.

Julia Chuñil, defensora ambiental y líder mapuche, fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en Máfil. La justicia mantiene múltiples hipótesis sobre su paradero, mientras la familia y organismos de derechos humanos exigen que la investigación continúe y que se determine la verdad sobre la desaparición de la activista.