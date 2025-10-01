;

La medida que tomó Conmebol contra Néstor Gorosito tras burlarse de la barbarie de la U en Avellaneda

El técnico de Alianza Lima realizó polémicas declaraciones luego de la eliminación sufrida por su equipo ante los azules en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Conmebol dio a conocer la apertura de varios expedientes disciplinarios tras la llave disputada entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Además del documento emitido en contra de los azules, el ente rector del fútbol sudamericano también abrió un expediente contra el técnico del cuadro peruano, Néstor Gorosito, por sus polémicos dichos burlándose de la barbarie vivida por los hinchas de la U en Avellaneda.

Revisa también:

ADN

En específico, la Conmebol acusa al DT argentino de incumplir los artículos 8.1 y 11.2, literales c), d) y p) del Código Disciplinario de la Conmebol, además del artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana.

El más grave dentro de todos estos artículos es el 11.2 p), que alude al uso indebido de símbolos, banderas, pancartas o mensajes en el estadio que promuevan odio, discriminación, racismo, xenofobia o cualquier forma de violencia, contrarios a los principios de la CONMEBOL.

La infracción de dicho artículo se vincula directamente con los polémicos comentarios de Gorosito tras la eliminación sufrida por Alianza Lima en Coquimbo: “Un señor de barba de acá cargó, y un flaco alto dijo: ‘Váyanse para casita’. Un desubicado. Porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el cu... en Argentina", declaró.

Ahora, Conmebol deberá definir las posibles sanciones en contra del exjugador de Universidad Católica, que podrían ir desde multas económicas hasta suspensiones.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad