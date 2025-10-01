La medida que tomó Conmebol contra Néstor Gorosito tras burlarse de la barbarie de la U en Avellaneda

Conmebol dio a conocer la apertura de varios expedientes disciplinarios tras la llave disputada entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Además del documento emitido en contra de los azules, el ente rector del fútbol sudamericano también abrió un expediente contra el técnico del cuadro peruano, Néstor Gorosito, por sus polémicos dichos burlándose de la barbarie vivida por los hinchas de la U en Avellaneda.

En específico, la Conmebol acusa al DT argentino de incumplir los artículos 8.1 y 11.2, literales c), d) y p) del Código Disciplinario de la Conmebol, además del artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana.

El más grave dentro de todos estos artículos es el 11.2 p), que alude al uso indebido de símbolos, banderas, pancartas o mensajes en el estadio que promuevan odio, discriminación, racismo, xenofobia o cualquier forma de violencia, contrarios a los principios de la CONMEBOL.

La infracción de dicho artículo se vincula directamente con los polémicos comentarios de Gorosito tras la eliminación sufrida por Alianza Lima en Coquimbo: “Un señor de barba de acá cargó, y un flaco alto dijo: ‘Váyanse para casita’. Un desubicado. Porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el cu... en Argentina", declaró.

Ahora, Conmebol deberá definir las posibles sanciones en contra del exjugador de Universidad Católica, que podrían ir desde multas económicas hasta suspensiones.