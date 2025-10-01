;

Conmebol abre nuevo expediente disciplinario contra la U y Gustavo Álvarez: estas son las razones

Los azules y el técnico argentino arriesgan severas multas por parte del ente rector del fútbol sudamericano.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Conmebol abrió un nuevo expediente disciplinario en contra de Universidad de Chile y su técnico Gustavo Álvarez por infracciones cometidas en el duelo de vuelta ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El organismo detalló que el entrenador de los azules incumplió el artículo 5.1.5 del Manual de Clubes relacionado al “Protocolo de inicio”, donde Conmebol controla el ingreso de los equipos al campo de juego.

“Los equipos y sus jugadores están obligados a respetar y a cumplir estrictamente las indicaciones emanadas al respecto”, establece el ente rector del fútbol sudamericano. La infracción a este artículo contempla una multa mínima de 12.000 dólares.

Además, el estratega de la U está acusado de infringir los artículos 5.1.5.1 y 5.1.11.6, ligado a retrasos en el “Protocolo oficial de inicio del partido”. Según la normativa, este tipo de faltas contempla multas de 20.000 dólares para el club y una multa de 50.000 dólares para el técnico por cada minuto de retraso.

En caso de que se confirme la sanción, Universidad de Chile tendrá que pagar alrededor de 32.000 dólares, equivalente a unos 28 millones de pesos chilenos. En tanto, Álvarez podría ser multado con otros 50.000 dólares adicionales.

