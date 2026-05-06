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De “la cuota” al lobby notarial: la otra arista que complica a Camila Flores tras allanamientos en el Senado y su vivienda

Además del presunto cobro de sobresueldos a sus asesores, la Fiscalía investiga posibles nexos de la parlamentaria con la Asociación de Notarios durante la tramitación de la reforma de 2025.

Mario Vergara

Camila Flores

Camila Flores / Constanza Ovalle

En un operativo que sacudió al Congreso Nacional este miércoles 6 de mayo, efectivos del OS9 de Carabineros y la Fiscalía Regional de Valparaíso realizaron una entrada y registro en las dependencias de la senadora Camila Flores (RN).

Las diligencias, que se extendieron durante gran parte del día, incluyeron la incautación de su computador institucional, su teléfono personal y la extracción de datos desde los servidores de la Cámara.

En paralelo, otro equipo del Ministerio Público se trasladó hasta su vivienda en Viña del Mar para llevar a cabo un registro simultáneo.

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El esquema de “La cuota Flores”

La investigación, liderada por la fiscal Paola Castiglione, busca acreditar un mecanismo de recaudación irregular que se habría extendido entre 2018 y 2025. Según los antecedentes recopilados:

  • El mecanismo: Flores habría contratado personal con asignaciones parlamentarias bajo la condición de que estos le entregaran una parte de su sueldo.
  • El monto: Se estima que el fraude al fisco reiterado involucraría cerca de $300 millones.
  • Cómplices: La denuncia señala a su secretaria, Yolanda Olfos, como la encargada de coordinar la recolección del dinero.

El testimonio que activó el operativo

Según información de CIPER, la diligencia fue gatillada por la “colaboración sustancial” de un exasesor identificado con las iniciales JL. El testigo ha declarado en dos ocasiones y entregó pruebas materiales clave: cartolas bancarias y registros de WhatsApp que demostrarían la trazabilidad del dinero desde las cuentas de los asesores hacia el entorno de la parlamentaria.

La arista del lobby notarial

El caso ha abierto una segunda línea de investigación que vincula a Flores con el lobby en la Ley de Reforma Notarial y Registral (vigente desde abril de 2026). El Ministerio Público indaga la relación de la senadora y su cónyuge, Percy Marín, con Carlos Swett, presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores.

Flores tuvo una participación activa en la tramitación de esta ley, integrando la Comisión de Constitución y la Comisión Mixta, donde defendió criterios de “trayectoria” para los nombramientos, postura que fue cuestionada en su momento por el Ministerio de Justicia debido a advertencias de la Fiscalía Nacional Económica sobre barreras de entrada al gremio.

Este jueves 7 de mayo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentará los antecedentes ante su comité penal para decidir si se querella formalmente contra la parlamentaria.

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