“Un desubicado”: Gorosito acusa a un funcionario de la U de Chile por provocar al plantel de Alianza Lima tras su eliminación / JAVIER TORRES

Néstor Gorosito, director técnico de Alianza Lima, abordó la derrota de su equipo ante la U de Chile, quedándose fuera de las semifinales de la Copa Sudamericana.

“Tuvimos algunas ocasiones, sin ser claras. Fue por empuje. Por ahí el resultado refleja lo que fue el partido, pero fue muy parejo. Encontraron el gol. Tuvimos como para empatar. Teníamos mucha ilusión y nos ganaron”, planteó en conferencia de prensa.

Sin embargo, al margen de lo deportivo, el DT argentino abordó también un conato que se vivió en los pasillos interiores del Francisco Sánchez Rumoroso tras el encuentro.

“Entre los jugadores no pasó nada, con el cuerpo técnico tampoco. Un señor de barba nos dijo “váyanse para casita”, un desubicado", partió diciendo el exvolante de la UC, que pidió mesura, aunque aludió de manera muy desafortunada a lo vivido por la U de Chile en Avellaneda.

“Nosotros no andamos diciendo que mostraron el culo en Argentina. No sé quién es. Si es un directivo, tiene que apaciguar. No tiene que incentivar a la violencia. En el partido pasaron bien, allá no tuvieron problemas. Fue innecesario”, cerró Néstor Gorosito.