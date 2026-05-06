Histórico de Colo Colo lanza sincera crítica pese al liderato: “En juego no me gusta mucho, pero…”

Colo Colo sigue firme en la cima de la Liga de Primera, con tres puntos de ventaja sobre Deportes Limache, su más cercano perseguidor. Aun así, hay voces que todavía no terminan de convencerse con el funcionamiento del equipo de Fernando Ortiz.

Uno de ellos es Gonzalo Fierro, histórico multicampeón y excapitán albo, quien en conversación con ADN Deportes abordó el próximo mercado de fichajes y aseguró que, para esta temporada, el “Cacique” no necesita reforzarse.

“Siendo bien honesto, creo que Colo Colo no ha jugado como todo el mundo espera. Pero voy nombre por nombre y creo que tiene jugadores como para aguantar el año completo, considerando que está jugando solamente dos torneos”, señaló el exlateral derecho.

“Para estar trayendo jugadores en este mercado, quizás también tendrías que sacar a algunos. En juego no me gusta mucho, pero en cuanto a nombres sí podría mantenerse y dar pelea en ambos campeonatos”, agregó.

En esa línea, Fierro sostuvo que lo ideal sería intentar pelear el título con el actual plantel y pensar en refuerzos más potentes de cara a una eventual participación internacional en 2027.

“Va a ser fundamental que Colo Colo mantenga ese ritmo, quizás no tanto en el juego, pero sí en los resultados, que es lo que te puede llevar a ser campeón. Ya el próximo año, si lo logras, te vas a tener que reforzar de buena manera para la copa internacional”, cerró.