Resultado histórico: Cuba suma su primer punto en Mundiales Sub 20 tras igualar ante Italia
Con dos clasificaciones en su historia, los caribeños solo sabían de derrotas hasta el momento.
Durante la jornada de este miércoles, Cuba consiguió un resultado histórico en el Mundial Sub 20, al obtener su primer punto en este tipo de torneos tras igualar 2-2 con Italia.
En el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, la “azzurra” dominó sin problemas todo el primer tiempo, poniéndose en ventaja tempranamente con un gol de Andrea Natali (14′), que solo tuvo que empujar el balón tras una serie de rebotes en el área cubana.
Los europeos no tardaron en ampliar la ventaja, esta vez gracias a Jamal Iddrissou (31′), quien infló las redes, pero rápidamente pasó de héroe a villano al ser expulsado antes del descanso por doble tarjeta amarilla.
Ya en la segunda mitad, pese a tener un hombre más, el conjunto cubano no lograba generar peligro en el arco italiano, hasta que, casi sin esperarlo, se encontró con un penal. Michael Camejo (70′) fue el encargado de poner la cuota de ilusión para los caribeños.
La sorpresa en Valparaíso estalló cerca del final, cuando nuevamente la defensa italiana se complicó con una infantil falta dentro del área que, tras revisión en el FVS, fue sancionada como penal. Otra vez Camejo (87′) se encargó de batir al guardameta europeo.
Con el 2-2 final, Italia quedó momentáneamente en el primer lugar del Grupo D con 4 puntos, mientras que Cuba sumó su primera unidad y escaló al tercer puesto, a la espera de lo que haga Australia ante Argentina.