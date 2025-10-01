Durante la jornada de este miércoles, Cuba consiguió un resultado histórico en el Mundial Sub 20, al obtener su primer punto en este tipo de torneos tras igualar 2-2 con Italia.

En el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, la “azzurra” dominó sin problemas todo el primer tiempo, poniéndose en ventaja tempranamente con un gol de Andrea Natali (14′), que solo tuvo que empujar el balón tras una serie de rebotes en el área cubana.

¡ITALIA SE PUSO EN VENTAJA!



Natali tomó el rebote en el área chica y empujó la pelota para anotar el 1-0 sobre Cuba. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/Zjlja7Wuos — DSPORTS (@DSports) October 1, 2025

Los europeos no tardaron en ampliar la ventaja, esta vez gracias a Jamal Iddrissou (31′), quien infló las redes, pero rápidamente pasó de héroe a villano al ser expulsado antes del descanso por doble tarjeta amarilla.

¡GOLAZO SE ITALIA!



La Azzurra la trabajó de atrás hacia adelante e Iddrissou, de cachetada, puso el segundo sobre Cuba en Valparaíso. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/1jiJ1oAn4B — DSPORTS (@DSports) October 1, 2025

Ya en la segunda mitad, pese a tener un hombre más, el conjunto cubano no lograba generar peligro en el arco italiano, hasta que, casi sin esperarlo, se encontró con un penal. Michael Camejo (70′) fue el encargado de poner la cuota de ilusión para los caribeños.

La sorpresa en Valparaíso estalló cerca del final, cuando nuevamente la defensa italiana se complicó con una infantil falta dentro del área que, tras revisión en el FVS, fue sancionada como penal. Otra vez Camejo (87′) se encargó de batir al guardameta europeo.

¡¡LO EMPATÓ CUBA!!



Camejo, nuevamente de penal, anotó el 2-2 ante Italia en Valparaíso por el #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/RKMWRuDGIH — DSPORTS (@DSports) October 1, 2025

Con el 2-2 final, Italia quedó momentáneamente en el primer lugar del Grupo D con 4 puntos, mientras que Cuba sumó su primera unidad y escaló al tercer puesto, a la espera de lo que haga Australia ante Argentina.