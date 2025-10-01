Este miércoles, en el Estadio Nacional, las selecciones de España y México no lograron sacarse ventajas y firmaron un vibrante empate 2-2 por la segunda fecha del competitivo Grupo C del Mundial Sub 20.

El partido comenzó parejo, sin grandes ocasiones de peligro. No obstante, fue el conjunto azteca el que logró romper el cero por medio de la anotación del joven volante de 16 años, Gilberto Mora (32′).

A pesar del golpe, los hispanos lograron reaccionar antes del término del primer tiempo y encontraron la igualdad por medio de un golazo de Pablo García (42′), quien se lució con zurdazo en la entrada del área rival para colocar el 1-1.

La remontada del equipo de Paco Gallardo llegaría sobre el final de la segunda parte, cuando Iker Bravo (80′) convirtió el 2-1 a través de un lanzamiento penal y parecía inclinar el encuentro a favor de la “Rojita”.

Sin embargo, cuando todo parecía sentenciado, el mismo Gilberto Mora (87′) firmó su doblete con otra gran definición en el área española, estableciendo el definitivo 2-2 en Ñuñoa.

Con este resultado, España se mantuvo como colista del denominado “grupo de la muerte” con solo un punto, mientras que México se ubicó en el segundo lugar con 2 unidades. Todo a la espera del partido que Marruecos (3) y Brasil (1) jugarán esta misma jornada desde las 20:00 horas en el Nacional.

Revisa los goles del empate entre España y México

¡GOOOL DE MÉXICO!



Tras un gran pase de Alexei Domínguez, Gilberto Mora definió con derecha y puso el 1-0 sobre España.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/YGzwOohmSv — DSPORTS (@DSports) October 1, 2025

¡ESPAÑA LO IGUALÓ CON UN GOLAZO!



Con un zurdazo, Pablo García la puso al ángulo y dejó sin opciones a Emmanuel Ochoa.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/9GaILD2exO — DSPORTS (@DSports) October 1, 2025

¡GOOOOL DE ESPAÑA!



Desde el punto de penal, Iker Bravo anotó el 2-1 sobre México#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/97wOQuvX01 — DSPORTS (@DSports) October 1, 2025