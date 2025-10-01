;

VIDEOS. México rescata un empate sobre la hora y complica aún más a España en el Mundial Sub 20

Con un doblete de su gran promesa, Gilberto Mora, el elenco azteca logró igualar el partido en el epílogo en el Estadio Nacional.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este miércoles, en el Estadio Nacional, las selecciones de España y México no lograron sacarse ventajas y firmaron un vibrante empate 2-2 por la segunda fecha del competitivo Grupo C del Mundial Sub 20.

El partido comenzó parejo, sin grandes ocasiones de peligro. No obstante, fue el conjunto azteca el que logró romper el cero por medio de la anotación del joven volante de 16 años, Gilberto Mora (32′).

Revisa también:

ADN

A pesar del golpe, los hispanos lograron reaccionar antes del término del primer tiempo y encontraron la igualdad por medio de un golazo de Pablo García (42′), quien se lució con zurdazo en la entrada del área rival para colocar el 1-1.

La remontada del equipo de Paco Gallardo llegaría sobre el final de la segunda parte, cuando Iker Bravo (80′) convirtió el 2-1 a través de un lanzamiento penal y parecía inclinar el encuentro a favor de la “Rojita”.

Sin embargo, cuando todo parecía sentenciado, el mismo Gilberto Mora (87′) firmó su doblete con otra gran definición en el área española, estableciendo el definitivo 2-2 en Ñuñoa.

Con este resultado, España se mantuvo como colista del denominado “grupo de la muerte” con solo un punto, mientras que México se ubicó en el segundo lugar con 2 unidades. Todo a la espera del partido que Marruecos (3) y Brasil (1) jugarán esta misma jornada desde las 20:00 horas en el Nacional.

Revisa los goles del empate entre España y México

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad