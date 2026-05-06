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VIDEO. Ministerio de Hacienda valora informe del CFA pero señala que “tenemos precisiones que hacer a la metodología seguida”

Jorge Quiroz destacó la coincidencia con el organismo técnico en que el megaproyecto prioriza la eficiencia del gasto y la reactivación económica “tras cuatro años de estancamiento”.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

Tras la presentación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ante la Cámara de Diputados, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado valorando el informe y subrayando la coincidencia en el diagnóstico: el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional es clave para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo económico.

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Coincidencias en el diagnóstico

El ministro Jorge Quiroz destacó que el organismo técnico comparte la visión del Gobierno en puntos fundamentales:

  • Pilares fiscales: El CFA validó que la iniciativa prioriza el crecimiento económico y promueve la eficiencia en el gasto público.
  • Impacto positivo: Hacienda resaltó la “coincidencia maciza” con el Consejo en cuanto a que las medidas propuestas efectivamente generarán un impulso a la economía.
  • Sentido de urgencia: Quiroz recordó que Chile suma cuatro años de estancamiento, con un crecimiento per cápita de apenas 0,5% entre marzo de 2022 y marzo de 2026, lo que hace urgente atraer inversión y crear empleos.

Precisiones metodológicas y respuesta técnica

Pese a la valoración positiva, el ministro Quiroz planteó una diferencia en la forma de evaluar la ley:

  • Análisis transversal: El Ejecutivo criticó que el CFA examine los efectos “medida por medida”, soslayando el análisis del proyecto como un “todo” y sus efectos de equilibrio general.
  • Defensa del proyecto: Se enfatizó que las medidas administrativas y legales deben mirarse conjuntamente para entender su impacto real.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda anunció que este jueves 7 de mayo, un equipo de la Dirección de Presupuestos (Dipres) comparecerá ante la Comisión de Hacienda de la Cámara para entregar una respuesta técnica y pormenorizada, abordando una a una las nueve prevenciones realizadas por el CFA.

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