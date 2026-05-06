Tendrá inédito horario: cuándo es y dónde ver la final de la Champions League entre PSG y Arsenal

La UEFA Champions League 2025-25 está muy cerca de conocer a su flamante campeón. Este miércoles, PSG derrotó a Bayern Múnich en el segundo duelo de semifinales y se citó con Arsenal en la gran final del torneo.

El equipo de Luis Enrique, vigente campeón del certamen más importante a nivel de clubes en Europa, igualó 1-1 en su visita a Alemania y avanzó con un ajustado 6-5 en el marcador global, tras imponerse 5-4 en el duelo de ida disputado en Francia.

Por su parte, el elenco de Mikel Arteta eliminó al Atlético de Madrid, luego de imponerse por 1-0 como local y cerrar la serie con un global de 2-1. Los “Gunners” disputarán una final de Champions tras 20 años de espera, mientras que PSG buscará conseguir un inédito bicampeonato tras alcanzar el título en 2025.

¿Cuándo y a qué hora será la final de la Champions League entre PSG y Arsenal?

Hace algunos meses, la UEFA anunció que la final de la Champions League tendría un histórico cambio de horario, con el objetivo de mejorar la experiencia de los hinchas, clubes y ciudades anfitrionas, además de aumentar su audiencia televisiva y digital.

Tradicionalmente, la final se jugaba a las 21:00 horas en horario europeo, pero a partir de 2026, se disputará tres horas antes, a las 18:00 horas.

En Chile, este cambio significa que la definición entre París Saint-Germain y Arsenal, pactada para el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, será a las 12:00 horas.

¿Dónde se podrá ver la final de la Champions League?

Tal como ocurrió a lo largo del torneo, la final de la Champions League será transmitida en televisión a través de ESPN y en streaming mediante la plataforma de pago Disney+.