En la edición de Los Tenores de este martes 30 de septiembre, nuestros panelistas anticiparon el segundo partido de Chile en el Mundial Sub 20, donde enfrentarán a Japón en el Estadio Nacional, lo que derivó en un interesante debate sobre la formación de jugadores en el país.

Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas también comentaron el amistoso de La Roja adulta ante Perú en octubre, donde se confirmó que la selección no entrenará en Juan Pinto Durán.

Además, comentaron el presente de la Universidad de Chile, con el debate sobre la continuidad de Gustavo Álvarez, y Colo Colo, donde Eduardo Villanueva fue el encargado de asistir a la conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 30 de septiembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.