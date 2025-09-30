Un fanático del Real Betis sorprendió a Manuel Pellegrini tras el entrenamiento que dirigió este martes, con miras al partido contra Ludogorets por la Europa League.

A la salida del complejo deportivo del Betis, el entrenador chileno se detuvo en su auto para firmar autógrafos y en ese momento un hincha le recordó su paso por Universidad de Chile, entregándole una foto donde el “Ingeniero” aparece con la camiseta del cuadro azul.

“Uff, es antiguo, eh”, señaló el técnico tras ver la imagen que corresponde a su etapa como jugador de la U.

Al mismo tiempo, otro fanático español confundió a Universidad de Chile con Universidad Católica. “No confundamos, que eso es muy grave”, respondió Manuel Pellegrini, entre risas.

