;

Tras dura derrota ante el Atlético: Real Madrid se desquita con exótico rival y golea en la Champions League

Los “Merengues” no tuvieron piedad con el Kairat Almaty, elenco de Kazajistán.

Daniel Ramírez

Tras dura derrota ante el Atlético: Real Madrid se desquita con exótico rival y golea en la Champions League

Tras dura derrota ante el Atlético: Real Madrid se desquita con exótico rival y golea en la Champions League / VYACHESLAV OSELEDKO

Tras perder 5-2 ante Atlético de Madrid el pasado sábado, Real Madrid se desquitó con el éxito rival que le tocó enfrentar por la UEFA Champions League: el Kairat Almaty, de Kazajistán.

El conjunto español no tuvo piedad ante el cuadro kazajo y se impuso por 5-0 en condición de visitante, este martes.

Revisa también:

ADN

Kylian Mbappé marcó tres goles (25′, 52′ y 73′), mientras que Eduardo Camavinga (83′) y Brahim Díaz (90′3) completaron la goleada de los “Merengues”.

Con esta victoria, Real Madrid llegó a los 6 puntos y por ahora es uno de los líderes en la tabla general de la UEFA Champions League. Por su parte, Kairat Almaty marcha último, sin unidades.

Revisa los goles

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad