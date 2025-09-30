Tras dura derrota ante el Atlético: Real Madrid se desquita con exótico rival y golea en la Champions League / VYACHESLAV OSELEDKO

Tras perder 5-2 ante Atlético de Madrid el pasado sábado, Real Madrid se desquitó con el éxito rival que le tocó enfrentar por la UEFA Champions League: el Kairat Almaty, de Kazajistán.

El conjunto español no tuvo piedad ante el cuadro kazajo y se impuso por 5-0 en condición de visitante, este martes.

Kylian Mbappé marcó tres goles (25′, 52′ y 73′), mientras que Eduardo Camavinga (83′) y Brahim Díaz (90′3) completaron la goleada de los “Merengues”.

Con esta victoria, Real Madrid llegó a los 6 puntos y por ahora es uno de los líderes en la tabla general de la UEFA Champions League. Por su parte, Kairat Almaty marcha último, sin unidades.

